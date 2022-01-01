Дочь российского министра обороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала новогоднее фото, на котором он держит внучку. Это первый снимок руководителя оборонного ведомства с маленькой Миланой.

Снимок появился в блоге Ксении Шойгу в "Инстаграме" в новогоднюю ночью. На фото кроме дедушки с внучкой у ёлки расположились также сама счастливая мама и её супруг — блогер Алексей Столяров.

"Пусть мечты сбываются! С Новым годом!" — гласит подпись под снимком.

Столяров в комментариях под фото написал, что у него теперь есть семья. Другие пользователи стали оставлять поздравления, желать добра и счастья. Один из них отметил, что Сергей Шойгу — лучший министр обороны, а другой пошутил, что это место у ёлочки самое безопасное в мире.