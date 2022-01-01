"Пусть мечты сбываются!": Дочь Шойгу показала его фото с внучкой у ёлки
Пользователи стали желать счастья и здоровья семье министра обороны.
Фото © Instagram / ksenia_shoigu
Дочь российского министра обороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала новогоднее фото, на котором он держит внучку. Это первый снимок руководителя оборонного ведомства с маленькой Миланой.
Снимок появился в блоге Ксении Шойгу в "Инстаграме" в новогоднюю ночью. На фото кроме дедушки с внучкой у ёлки расположились также сама счастливая мама и её супруг — блогер Алексей Столяров.
"Пусть мечты сбываются! С Новым годом!" — гласит подпись под снимком.
Столяров в комментариях под фото написал, что у него теперь есть семья. Другие пользователи стали оставлять поздравления, желать добра и счастья. Один из них отметил, что Сергей Шойгу — лучший министр обороны, а другой пошутил, что это место у ёлочки самое безопасное в мире.
Лайф сообщал, что дочь Шойгу родила ребёнка от фитнес-блогера Алексея Столярова в сентябре прошлого года. О помолвке с ним она объявляла ещё прошлой весной.
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