По факту гибели пяти человек в пожаре под Иркутском возбудили дело

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек: мужчины, трёх женщин и 11-летнего ребёнка. Они стали жертвами пожара в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово Иркутского района, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Как сообщал Лайф, известие о пожаре на улице Депутатской поступило от очевидца в 08:43 по местному времени (03:43 мск). К приезду пожарных огонь уже полностью охватил дом. Возгорание локализовали к 09:35 на площади 216 квадратных метров, а через два часа ликвидировали. Отмечалось, что в доме было девять человек. Пятерым удалось выбежать, но один из них погиб в карете скорой помощи, затем были найдены тела остальных жертв пожара.