Американка Джуффре потребовала от принца Эндрю в суде доказать неспособность потеть

Напомним, женщина заявила, что американский бизнесмен Джеффри Эпштейн принудил её вступить в связь с Эндрю и его друзьями. Тогда ей было всего 17 лет. Рассказывая следствию о знакомстве с принцем, она вспомнила, что тот "обливался потом" в одном из лондонских ночных клубов, где они проводили время. Принц в свою очередь отверг все обвинения и подчеркнул, что имеет редкую болезнь — не способен потеть. Также он утверждает, что Джуффре просто хочет заработать денег. Женщина уже подавала подобный иск против Эпштейна, где сам Эндрю упоминался лишь косвенно. Тогда дело закончилось мировым соглашением.