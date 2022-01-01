Американка Джуффре потребовала от принца Эндрю в суде доказать неспособность потеть
Вирджиния утверждает, что сын британской королевы Елизаветы II трижды насиловал её, когда ей было 17.
Принц Эндрю. Фото © ТАСС / РА / Liam McBurney
Американка Вирджиния Робертс Джуффре, которая ранее обвинила принца Эндрю в изнасиловании, потребовала доказать, что герцог Йоркский не способен потеть. Суд состоится 4 января. Об этом пишет CNN.
Как ожидается, адвокаты члена британской королевской семьи попросят отклонить иск гражданки США. По утверждению юристов принца Эндрю, суд не обладает юрисдикцией в отношении этого дела. Защитники, представляющие интересы Джуффре, уже заявили, что ходатайство ответчиков не имеет "каких-либо юридических или фактических оснований", призвав отклонить его.
Напомним, женщина заявила, что американский бизнесмен Джеффри Эпштейн принудил её вступить в связь с Эндрю и его друзьями. Тогда ей было всего 17 лет. Рассказывая следствию о знакомстве с принцем, она вспомнила, что тот "обливался потом" в одном из лондонских ночных клубов, где они проводили время. Принц в свою очередь отверг все обвинения и подчеркнул, что имеет редкую болезнь — не способен потеть. Также он утверждает, что Джуффре просто хочет заработать денег. Женщина уже подавала подобный иск против Эпштейна, где сам Эндрю упоминался лишь косвенно. Тогда дело закончилось мировым соглашением.
Комментариев: 0