Командующим Силами территориальной обороны Украины стал экс-глава ВДВ Галушкин

Как отметили в Офисе президента Украины, Галушкин в начале века работал в международной миротворческой миссии в Косове. С 2014 года он участвовал в силовой операции в Донбассе, исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками Украины. С 2020 года Галушкин занимал пост заместителя главного инспектора Минобороны.