Командующим Силами территориальной обороны Украины стал экс-глава ВДВ Галушкин
У военачальника есть опыт работы в Косове, а также за его плечами участие в силовой операции в Донбассе.
Владимир Зеленский жмёт руку Юрию Галушкину. Фото © Офис президента Украины
Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующего Силами территориальной обороны украинской армии. Согласно опубликованному документу, им стал Юрий Галушкин.
"Назначить Галушкина Юрия Алимовича командующим Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины", — говорится в тексте указа.
Как отметили в Офисе президента Украины, Галушкин в начале века работал в международной миротворческой миссии в Косове. С 2014 года он участвовал в силовой операции в Донбассе, исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками Украины. С 2020 года Галушкин занимал пост заместителя главного инспектора Минобороны.
Войска территориальной обороны — это новый элемент Вооружённых сил Украины, формирующий резерв. В стране 25 бригад территориальной обороны численностью до ста тысяч человек.
Ранее Лайф рассказывал, что Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева из-за "заявлений и угрозы России". В Минобороны Украины тут же напомнили ему о границах полномочий.
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