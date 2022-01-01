Диетолог Гинзбург назвал срок хранения салатов после новогодней ночи

Уже через сутки после приготовления новогодние салаты могут испортиться. Лучше не рисковать и выбросить их. Особенно это касается людей, страдающих гастритом, язвенной болезнью, холециститом, панкреатитом. Для них несвежие салаты представляют наибольшую угрозу — могут вызвать обострение болезней. О сроке "жизни" новогодних блюд рассказал врач-диетолог, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Мы знаем, что готовить надо из хороших продуктов, сохранять в холодильнике и по возможности употреблять так, чтобы хранилось не более суток. На всякий случай можно ориентироваться на свои органы чувств. Если у пищи появляются неприятные запахи, появляется изменение цвета продукта (я уж не говорю про изменение вкуса) — конечно, надо выбрасывать", — пояснил он в беседе с Ura.ru.