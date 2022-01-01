Море у берегов Сахалина "закипело" из-за густого тумана

"Кипящее" море в Корсакове © Telegram / SakhFly

На Сахалине редкое природное явление попало на видео. Туман над морем и портом Корсакова выглядит будто кипящая, вспененная вода. Кадры публикует SakhFly, съёмки велись с дрона ранним утром. Пользователи уже успели прозвать необычное явление "кипящим" морем.

Утверждается, что такой эффект "закипания" появляется благодаря разнице температуры воды и воздуха. Сегодня утром в Корсакове столбики термометров опустились до отметки минус 14 градусов. А вот море в том районе гораздо теплее, температура воды редко уходит в отрицательные значения.