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Море у берегов Сахалина "закипело" из-за густого тумана

Всё дело в разнице температуры воды и воздуха, она и вызвала удивительное явление природы.

1 января, 09:08

"Кипящее" море в Корсакове © Telegram / SakhFly

"Кипящее" море в Корсакове © Telegram / SakhFly

На Сахалине редкое природное явление попало на видео. Туман над морем и портом Корсакова выглядит будто кипящая, вспененная вода. Кадры публикует SakhFly, съёмки велись с дрона ранним утром. Пользователи уже успели прозвать необычное явление "кипящим" морем.

Утверждается, что такой эффект "закипания" появляется благодаря разнице температуры воды и воздуха. Сегодня утром в Корсакове столбики термометров опустились до отметки минус 14 градусов. А вот море в том районе гораздо теплее, температура воды редко уходит в отрицательные значения.

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Ранее Лайф писал, что Чёрное море у берегов Крыма окрасилось в золотой цвет. Однако причины необычного явления оказались очень простыми. После шторма вода подняла со дна много песка.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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