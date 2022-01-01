Греческий профессор Сарияннис назвал 20 февраля днём окончания пандемии

Штамм "омикрон" может стать последней мутацией CoViD-19, и, вероятно, спад волны заболеваний произойдёт к 20 февраля. Об этом сообщил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис. Эксперт утверждает, что ему удалось рассчитать это математическим путём.

Специалист полагает, что пик для "омикрона" в Греции наступит в конце января, когда средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев заражения. Сейчас Эллада только подбирается к этим значениям, в канун Нового года в стране было около 40 тысяч случаев инфицирования, отметил учёный.

"Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится её спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500–4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", — рассказал он Newsbeast.

При этом врач призвал не расслабляться и не надеяться, что период до конца февраля пройдёт легко и благополучно. Это будет последнее "рычание" коронавируса, сказал он. Сейчас нельзя пренебрегать санитарными требованиями и ограничениями, чтобы не допустить большого числа жертв инфекции в ближайшее время.