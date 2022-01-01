Четыре знака зодиака, у которых больше шансов стать психопатами

Нельзя сказать, что все представители этих знаков зодиака являются ненормальными личностями. Они просто обладают спорными чертами характера, которые могут вылиться в психопатию. К каким людям стоит относиться с осторожностью, рассказали астрологи.

Скорпион

Этот знак зодиака считается самым опасным среди остальных. Скорпионы эгоистичные и целеустремлённые, а потому ничто не встанет у них на пути. Желаемого такие люди добиваются, даже если приходится жертвовать другими, — жалеть о сопутствующем ущербе они не будут. Мстительность Скорпионов не знает предела, как и подозрительность, поэтому жизнь рядом с ними превращается в сущий кошмар. Рождённые под этой звездой часто создают вокруг себя ореол загадочности, а высокий интеллект и харизма им в этом помогают. Поэтому они и привлекают окружающих без каких-либо проблем.

Овен

Овны всё делают с большой долей энергии и неуёмности, совершая поступки, которые зачастую только им кажутся правильными. Амбиции толкают таких людей вперёд всех, поэтому окружающие нередко становятся лишь очередной ступенькой. Советы слушать Овны не будут, подозревая доброхотов в зависти, а к таким "лицемерам" у рождённых под этим знаком всегда есть ответ — и он агрессивный.

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Близнецы

Люди с этим знаком зодиака очень импульсивны, и такая непредсказуемость зачастую становится опасна для близких. Мнение Близнецов может повернуться на 180 градусов, и те, кого они считали лучшими друзьями, внезапно оказываются в стане врагов. А такое случается часто, ведь рождённые под этой звездой необдуманно совершают ошибки, а потом винят в них других.

Стрелец