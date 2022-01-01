Психологи назвали шесть признаков бесперспективных отношений

Когда проходит самый пылкий период в отношениях и наступает штиль — это не всегда плохой признак. Скорее всего, пара просто настолько совпадает в динамике, что ей комфортно при любых обстоятельствах. Однако это может быть и началом конца, особенно если появляются следующие признаки, с которыми семейные психологи знакомы очень хорошо.

Классические симптомы

Задуматься о правильности своего выбора стоит, когда перестаёшь видеть партнёра в романтическом свете. Он воспринимается теперь как друг, к нему совершенно не влечёт в сексуальном плане и даже прикасаться к нему не хочется. А когда он проявляет инициативу — приходится самому отстраняться из объятий. Внезапно пропадают все темы для разговора и рассказывать о том, как прошёл день, больше желания нет.

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Всё равно

Быть рядом с любимым человеком — больше не приоритет номер один. Его долгое отсутствие не вызывает тоски, потому что, когда он рядом, — с ним одиноко, и весь вечер обычно проходит в телефоне. Если партнёр уходит гулять с друзьями, то это лишь вызывает радость — потому как смеяться над его шутками и веселиться давно уже нет возможности. Брать инициативу на себя и звать его куда-то совершенно не хочется, и появляется желание в последний момент отменить все свидания.

"Я забыл"

Слова избранника или избранницы больше не несут сакрального значения, и половина разговора забывается, а вторая половина изначально проходит мимо ушей. Прочитанные сообщения подолгу остаются без ответа, потому что пропадает интерес и любовь незаметно угасает.

Занятой график

Ничто так не говорит о безразличии, как отсутствие времени. Постоянные переработки, от которых можно было отказаться, странные хобби, которыми увлекаешься в одиночку, — всё это занимает внимание целиком, не оставляя ни минуты на партнёра, который оказывается на обочине жизни. На стороне тянет искать и поддержку, когда происходит что-то плохое, и поздравления, когда случается что-то хорошее.

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Полно рыбы

Несмотря на наличие второй половины, появляется желание пообщаться с другими парнями и девушками в соцсетях, немного пофлиртовать... Вот только это уже эмоциональная измена, которую себе не позволил бы по уши влюблённый человек. Глаза постоянно находят в Сети профиль бывшего, чтобы утолить любопытство, а счастливые фото других пар в "Инстаграме" заставляют сравнивать чужие отношения и свои.

Нет смысла