5 советских фильмов, где есть удивительные детали, которые вы, скорее всего, не замечали

"Бриллиантовая рука", 1968

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" © "Кинопоиск"

Вы замечали госномер такси, на котором милиционер возит Горбункова? "28-70 ОГО". Такой номер советский гражданин никогда бы не увидел на дорогах. Судя по серии, он мог относиться к Оренбургской области, но там номера доходили только до ОГЕ. На самом деле в знаке зашифровано послание. Небольшая подсказка: после реформы 1962 года, когда в СССР подняли цены на многие товары, бутылка водки стала стоить 2 рубля 87 копеек. Ого! Сейчас бы это назвали "пасхалкой".

"Джентльмены удачи", 1971

Кадр из фильма "Джентльмены удачи" © "Кинопоиск"

Фильм Александра Серого собирал кассы в год премьеры, и даже спустя десятилетия его не забывают. Вот только мало кто знает, что в картине есть сразу несколько забавных киноляпов. Так, наколки на теле Евгения Леонова постоянно перемещаются, а когда во время знаменитой сцены с запугиванием доцент рвёт на себе майку, она вовсе пропадает на склейке кадров. Ещё один момент — когда для прикрытия герои надевают платки, при смене кадра те меняются местами.

"Ирония судьбы, или С лёгким паром", 1975

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром" © "Кинопоиск"

Спустя почти полвека после премьеры миллионы зрителей продолжают смотреть фильм в преддверии Нового года. Но практически никто не знает о маленьком секрете, который создатели фильма спрятали в сцене, когда Надя выбрасывает фотографию Ипполита. Из окна вылетает снимок актёра Юрия Яковлева, а вот в снег падает уже фото Олега Басилашвили. Дело в том, что изначально на роль Ипполита взяли именно Басилашвили, но он вынужден был отказаться от съёмок. Фотография — небольшая дань уважения актёру.

"Служебный роман", 1977

Кадр из фильма "Служебный роман" © "Кинопоиск"

Эльдар Рязанов иронизировал над бюрократией не только через сюжет и остроумные диалоги. Поиздеваться над бесконечными госструктурами он смог с помощью табличек, которые видит зритель, когда главный герой проходит мимо дверей обезличенного учреждения. Вот какие организации обосновались в помещении: НИИ Чего, Управление внешних сношений, Главшерсть, Главбурение и много чего ещё.

"Операция "Ы", 1965

Кадр из фильма "Операция "Ы" © "Кинопоиск"