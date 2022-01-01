5 советских фильмов, где есть удивительные детали, которые вы, скорее всего, не замечали
Многие из этих "пасхалок" при следующем просмотре позволят испытать новые эмоции.
Кадры из фильмов "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Операция "Ы" © "Кинопоиск"
"Бриллиантовая рука", 1968
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" © "Кинопоиск"
Вы замечали госномер такси, на котором милиционер возит Горбункова? "28-70 ОГО". Такой номер советский гражданин никогда бы не увидел на дорогах. Судя по серии, он мог относиться к Оренбургской области, но там номера доходили только до ОГЕ. На самом деле в знаке зашифровано послание. Небольшая подсказка: после реформы 1962 года, когда в СССР подняли цены на многие товары, бутылка водки стала стоить 2 рубля 87 копеек. Ого! Сейчас бы это назвали "пасхалкой".
"Джентльмены удачи", 1971
Кадр из фильма "Джентльмены удачи" © "Кинопоиск"
Фильм Александра Серого собирал кассы в год премьеры, и даже спустя десятилетия его не забывают. Вот только мало кто знает, что в картине есть сразу несколько забавных киноляпов. Так, наколки на теле Евгения Леонова постоянно перемещаются, а когда во время знаменитой сцены с запугиванием доцент рвёт на себе майку, она вовсе пропадает на склейке кадров. Ещё один момент — когда для прикрытия герои надевают платки, при смене кадра те меняются местами.
"Ирония судьбы, или С лёгким паром", 1975
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром" © "Кинопоиск"
Спустя почти полвека после премьеры миллионы зрителей продолжают смотреть фильм в преддверии Нового года. Но практически никто не знает о маленьком секрете, который создатели фильма спрятали в сцене, когда Надя выбрасывает фотографию Ипполита. Из окна вылетает снимок актёра Юрия Яковлева, а вот в снег падает уже фото Олега Басилашвили. Дело в том, что изначально на роль Ипполита взяли именно Басилашвили, но он вынужден был отказаться от съёмок. Фотография — небольшая дань уважения актёру.
"Служебный роман", 1977
Кадр из фильма "Служебный роман" © "Кинопоиск"
Эльдар Рязанов иронизировал над бюрократией не только через сюжет и остроумные диалоги. Поиздеваться над бесконечными госструктурами он смог с помощью табличек, которые видит зритель, когда главный герой проходит мимо дверей обезличенного учреждения. Вот какие организации обосновались в помещении: НИИ Чего, Управление внешних сношений, Главшерсть, Главбурение и много чего ещё.
"Операция "Ы", 1965
Кадр из фильма "Операция "Ы" © "Кинопоиск"
Помните шикарный диалог в "Операции "Ы":
— А вы что спросили?
— Как пройти в библиотеку?
— В три часа ночи?! Идиот...
Казалось бы, всё верно. Ну кто будет выдавать книги так рано? Оказалось, всё намного интереснее. В предыдущей новелле есть кадр, когда Шурик выходит из дверей библиотеки, а на них... график работы — с 3 до 18 часов!
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