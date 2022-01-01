Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал инцидент с хоккеистами молодёжной сборной России, которых сняли с авиарейса в Канаде. В беседе с телеканалом "Звезда" прославленный защитник отметил, что современный мир изменился и необходимо соответствовать общим требованиям, особенно в области эпидемиологической безопасности.

"Мир такой сейчас. Тем более дисциплина, тем более имидж страны, которую ты представляешь. Ты летишь не просто как Пупкин-путешественник, а ты летишь, как сборная России по хоккею. Есть там тренеры, есть Федерация хоккея России, есть старшие товарищи. Это же мальчишки 17-летние, старшим там 19 лет", — сказал Фетисов.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что в жизни всякое бывает и любому моменту можно найти оправдание, "но при чём тут другие пассажиры, которые летят в этом самолёте?"

"Почему они должны принимать то, что кто-то не хочет соответствовать общим правилам? Мы живём в обществе. Сиди дома, кури, не носи маску, делай там что хочешь. Ты находишься в публичном пространстве, ты — сборная, тебя только что сняли с чемпионата мира по причине того, что кто-то заболел ковидом", — заключил Фетисов.

Ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила о снятии с рейса в Калгари российской и чешской молодёжных хоккейных сборных, которые должны были лететь во Франкфурт. Она утверждала, что некоторые спортсмены были пьяны, курили, отказывались надевать маски. Официального подтверждения этой информации нет. В свою очередь российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что команду сняли с рейса из-за главного тренера Сергея Зубова, который якобы нарушил правила.