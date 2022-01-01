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Журналистка заявила, что молодёжную сборную России по хоккею сняли с самолёта в Калгари

По словам Леманн, такая судьба постигла и чешских спортсменов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

1 января, 11:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/svtlehmann/status/1477111385763061762" target="_blank" rel="noopener noreferrer">svtlehmann</a></p>

Фото © Twitter / svtlehmann

Журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн заявила, что игроков молодёжных сборных России и Чехии сняли с самолёта в Калгари. По её словам, молодые люди были в нетрезвом состоянии и отказывались надевать маски.

"Чешская и российская команды с МЧМ были сняты с нашего самолёта. Им не разрешили лететь во Франкфурт", — пишет журналистка в "Твиттере".

По её словам, спортсменов сняли с рейса, когда пассажиры были уже в салоне самолёта. Леманн подчёркивают, что не все члены команд вели себя неподобающе. Официальной информации об этом инциденте пока нет.

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Лайф сообщал, что на молодёжном чемпионате по хоккею в Канаде сборная России начала турнир с поражения от шведов со счётом 3:6. Во втором матче команда Сергея Зубова обыграла швейцарцев (4:2). Однако затем сразу в трёх командах, в том числе в российской, были получены положительные тесты на коронавирус. 30 декабря Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что в связи с этим молодёжный чемпионат мира отменён.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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