Журналистка заявила, что молодёжную сборную России по хоккею сняли с самолёта в Калгари

Журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн заявила, что игроков молодёжных сборных России и Чехии сняли с самолёта в Калгари. По её словам, молодые люди были в нетрезвом состоянии и отказывались надевать маски.

"Чешская и российская команды с МЧМ были сняты с нашего самолёта. Им не разрешили лететь во Франкфурт", — пишет журналистка в "Твиттере".

По её словам, спортсменов сняли с рейса, когда пассажиры были уже в салоне самолёта. Леманн подчёркивают, что не все члены команд вели себя неподобающе. Официальной информации об этом инциденте пока нет.