Онищенко дал советы россиянам, как улучшить самочувствие 1 января

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал россиянам несколько рекомендаций, как улучшить состояние организма, ослабленного празднованием Нового года. Завтракать Онищенко рекомендует легко, поскольку, вероятно, накануне было переедание. Год Тигра он советует встречать растительной пищей, тёплым чаем или соками. А что пить не нужно, так это огуречный рассол.

"Огуречный рассол — это соль, а соль, как вы знаете, мы с вами условились уже лет десять назад, необходимо потреблять не более трёх граммов в сутки, поскольку она действительно является провокатором гипертонических проявлений со стороны сердечно-сосудистой системы", — заметил Онищенко в интервью сайту kp.ru.

Улучшать самочувствие он рекомендует активно. Так как многие жители мегаполисов на Новый год могли выехать за город, можно сходить в баню.

"Истопить баньку, почистить снег, почистить дорожки. Сейчас снега много у нас навалило. И это хорошо. Во всяком случае, в Подмосковье. Да и в Сибири его немало. И в умеренном потреблении пищи, в активном пребывании и общении со своими близкими провести этот день", — сказал Онищенко.

Он добавил, что если длинные каникулы будут проведены в таком же ритме, то человек наберётся сил и оптимизма, начнёт 2022 год со здоровым желанием работать.