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Пушков объяснил, зачем экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ

Угрозы о так называемых "адских санкциях" вместо предоставления Москве гарантий — верное средство срыва переговоров, заметил член Совфеда.

1 января, 10:46

Алексей Пушков © Telegram / alexey_pushkov

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о подрывной роли публикации списка санкций против РФ на переговорах по гарантиям безопасности с США. Напомним, ранее агентство AP сообщило о требовании Майкла Макфола и других экс-послов Штатов обнародовать ограничительные меры в отношении Москвы.

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"В этом и есть их главное предназначение. Угрозы о так называемых "адских санкциях" вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

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В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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