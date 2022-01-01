Пушков объяснил, зачем экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о подрывной роли публикации списка санкций против РФ на переговорах по гарантиям безопасности с США. Напомним, ранее агентство AP сообщило о требовании Майкла Макфола и других экс-послов Штатов обнародовать ограничительные меры в отношении Москвы .

"В этом и есть их главное предназначение. Угрозы о так называемых "адских санкциях" вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров", — написал парламентарий в своём телеграм-канале .

В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".