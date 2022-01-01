В Новой Москве в новогоднюю ночь подрались четыре человека

В Новой Москве в новогоднюю ночь подрались четверо мужчин, двое из них получили травмы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ сообщает ТАСС.

Все участники потасовки установлены и задержаны. Двое из них получили повреждения. Одного госпитализировали, другому помощь была оказана на месте, уточнил собеседник агентства. Что стало причиной конфликта, не указано.