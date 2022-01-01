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В Новой Москве в новогоднюю ночь подрались четыре человека

Все участники конфликта установлены и задержаны. Одного из них пришлось госпитализировать.

1 января, 10:23

© Pixabay

В Новой Москве в новогоднюю ночь подрались четверо мужчин, двое из них получили травмы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ сообщает ТАСС.

Все участники потасовки установлены и задержаны. Двое из них получили повреждения. Одного госпитализировали, другому помощь была оказана на месте, уточнил собеседник агентства. Что стало причиной конфликта, не указано.

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Ранее Лайф писал о массовой драке, которая случилась в Махачкале 28 декабря 2021-го. Конфликт произошёл между жителями близлежащих домов и подрядчиком из-за перекрытий.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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