В Новой Москве в новогоднюю ночь подрались четыре человека
Все участники конфликта установлены и задержаны. Одного из них пришлось госпитализировать.
© Pixabay
В Новой Москве в новогоднюю ночь подрались четверо мужчин, двое из них получили травмы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ сообщает ТАСС.
Все участники потасовки установлены и задержаны. Двое из них получили повреждения. Одного госпитализировали, другому помощь была оказана на месте, уточнил собеседник агентства. Что стало причиной конфликта, не указано.
Ранее Лайф писал о массовой драке, которая случилась в Махачкале 28 декабря 2021-го. Конфликт произошёл между жителями близлежащих домов и подрядчиком из-за перекрытий.
Комментариев: 0