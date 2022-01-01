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Житель Рязанской области из ревности до смерти забил 62-летнюю жену железным прутом

Расправу 42-летний мужчина учинил во время попойки. Сначала избил приятеля, а затем переключился на свою возлюбленную.

1 января, 11:25

Фото © Shutterstock

В одной из деревень Касимовского района Рязанской области найдена убитой 62-летняя женщина. Как полагает следствие, расправу из ревности совершил её сожитель. Он задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, пишет kp.ru.

Предполагается, что 43-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей сожительницы и приятеля. После чрезмерного употребления горячительных напитков он решил, что женщина слишком откровенно флиртует с его товарищем. Ревнивец схватил железный прут и избил им обоих. От полученных травм дама его сердца скончалась.

"По данному факту мы возбудили уголовное дело. В настоящее время мужчина сознался в преступлении и раскаялся, но расследование продолжается", — пояснили изданию в региональном управлении СКР.

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Ранее Лайф писал, что жителя Урала приговорили к 22 годам колонии за убийство женщины и двух школьниц в 90-х. Его личность удалось установить только в 2020 году. Оказалось, он был осуждён в 2004 году за совершение ряда преступлений, включая убийства и изнасилования, и уже отбывал наказание в одной из ИК.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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