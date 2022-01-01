Житель Рязанской области из ревности до смерти забил 62-летнюю жену железным прутом

В одной из деревень Касимовского района Рязанской области найдена убитой 62-летняя женщина. Как полагает следствие, расправу из ревности совершил её сожитель. Он задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, пишет kp.ru.

Предполагается, что 43-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей сожительницы и приятеля. После чрезмерного употребления горячительных напитков он решил, что женщина слишком откровенно флиртует с его товарищем. Ревнивец схватил железный прут и избил им обоих. От полученных травм дама его сердца скончалась.

"По данному факту мы возбудили уголовное дело. В настоящее время мужчина сознался в преступлении и раскаялся, но расследование продолжается", — пояснили изданию в региональном управлении СКР.