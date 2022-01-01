"Кому-то сильно нужно преувеличить": Тренер молодёжной сборной по хоккею Зубов объяснил снятие команды с авиарейса
По словам наставника, на самом деле проблема якобы была только в неправильном ношении масок, а он даже не курит.
Сергей Зубов и тренер Леонид Береснев (справа). © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал инцидент в Калгари, где команду сняли с авиарейса прямо перед вылетом. Вместо возвращения домой с закрытого чемпионата мира спортсменам вместе с чешской сборной пришлось ждать другого рейса.
"Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", — заверил зубов в интервью "Матч ТВ".
Он также ответил на вопрос о его личной ответственности за инцидент. Ранее сообщалось, что наставник курил в рукаве аэропорта по пути в самолёт.
"Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", — сказал Зубов.
Лайф сообщал, что ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила о снятии с рейса в Калгари российской и чешской молодёжных хоккейных сборных, которые должны были лететь во Франкфурт. Она утверждала, что некоторые спортсмены были пьяны, курили, отказывались надевать маски. Официального подтверждения этой информации нет.
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