Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал инцидент в Калгари, где команду сняли с авиарейса прямо перед вылетом. Вместо возвращения домой с закрытого чемпионата мира спортсменам вместе с чешской сборной пришлось ждать другого рейса.

"Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", — заверил зубов в интервью "Матч ТВ".

Он также ответил на вопрос о его личной ответственности за инцидент. Ранее сообщалось, что наставник курил в рукаве аэропорта по пути в самолёт.

"Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", — сказал Зубов.