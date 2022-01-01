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"Кому-то сильно нужно преувеличить": Тренер молодёжной сборной по хоккею Зубов объяснил снятие команды с авиарейса

По словам наставника, на самом деле проблема якобы была только в неправильном ношении масок, а он даже не курит.

1 января, 14:42
<p>Сергей Зубов и тренер Леонид Береснев (справа). © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Сергей Зубов и тренер Леонид Береснев (справа). © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал инцидент в Калгари, где команду сняли с авиарейса прямо перед вылетом. Вместо возвращения домой с закрытого чемпионата мира спортсменам вместе с чешской сборной пришлось ждать другого рейса.

"Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", — заверил зубов в интервью "Матч ТВ".

Он также ответил на вопрос о его личной ответственности за инцидент. Ранее сообщалось, что наставник курил в рукаве аэропорта по пути в самолёт.

"Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", — сказал Зубов.

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Лайф сообщал, что ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила о снятии с рейса в Калгари российской и чешской молодёжных хоккейных сборных, которые должны были лететь во Франкфурт. Она утверждала, что некоторые спортсмены были пьяны, курили, отказывались надевать маски. Официального подтверждения этой информации нет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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