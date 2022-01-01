Стратегический для Украины металлургический завод частично приостановил работу

На Украине частично приостановило работу одно из крупнейших промышленных предприятий страны — Днепровский металлургический завод, который находится в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Как отмечается, работа частично приостановлена с 1 января как минимум на месяц. Компания состоит из металлургического и коксохимического блока, и второй пока остался в строю. Проблема у первого — в нерентабельности производства.

По данным издания, среди причин "неопределённость поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена на энергоносители". Всё это сказывается на себестоимости продукции и делает производство нерентабельным. Завод производит сталь, чугун, прокат изделий из них. Он входит в число организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.