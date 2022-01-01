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Стратегический для Украины металлургический завод частично приостановил работу

Производство временно закрыли из-за сложностей с логистикой, недостатка вагонов и высоких цен на топливо.

1 января, 14:27

Фото © ДМЗ

На Украине частично приостановило работу одно из крупнейших промышленных предприятий страны — Днепровский металлургический завод, который находится в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Как отмечается, работа частично приостановлена с 1 января как минимум на месяц. Компания состоит из металлургического и коксохимического блока, и второй пока остался в строю. Проблема у первого — в нерентабельности производства.

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По данным издания, среди причин "неопределённость поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена на энергоносители". Всё это сказывается на себестоимости продукции и делает производство нерентабельным. Завод производит сталь, чугун, прокат изделий из них. Он входит в число организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке. В Киеве уверены: российская компания создала искусственный дефицит газа в Европе, чтобы как можно скорее запустить "Северный поток – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства". В ЕК подтвердили получение обращения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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