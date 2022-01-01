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Скончалась режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай

Её первой лентой в качестве художника-аниматора была картина "Кот и лиса" в 2004 году.

1 января, 14:06
<p>Галина Воропай © VK / rezanimaspbgikit</p>

Галина Воропай © VK / rezanimaspbgikit

В Санкт-Петербурге ушла из жизни мультипликатор, режиссёр Галина Воропай. Об этом сообщили на кафедре режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

"В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования её родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!"говорится в сообщении на странице кафедры.

Как пишет "Российская газета", Галина Воропай в 2002 году окончила курсы художника-аниматора на студии "Мельница", там и осталась работать. Её первой лентой в этой роли была картина "Кот и лиса" в 2004 году.

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В 2006 году вышел на экраны сериал "Лунтик", и Воропай была его режиссёром. Также она руководила такими проектами, как "Барбоскины" и "Смешарики".

Лайф сообщал, что ранее в возрасте 96 лет умер режиссёр оперных фильмов Владимир Гориккер. Сын деятеля кино отметил, что он искренне любил людей и свою профессию, а каждый его день проходил в "какой-то удивительной гармонии".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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