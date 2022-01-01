Обозреватель FAZ Франкенберг: Европе пора перестать полагаться на США

В 2021-м доверие к Штатам было подорвано, теперь Европа должна проявлять себя в кризисных ситуациях, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.

"Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдалённых частях света", — написал журналист.

Франкенберг назвал штурм Капитолия в январе 2021-го сторонниками проигравшего выборы экс-президента США Дональда Трампа и решение о выводе войск из Афганистана ключевыми для Штатов событиями минувшего года. Как он заметил, первое вызвало у мирового сообщества сомнения в способности Белого дома остановить внутриполитическую поляризацию, второе же подорвало авторитет США на внешнеполитической арене.

"Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает <…> этот сигнал ("Америка — превыше всего". — Прим. Лайфа), — последнее, что нужно Западу", — добавил специалист.

Также он подчеркнул, что Брюссель не хочет противостояния с Россией, в то же время Европа не желает быть раздавленной в противостоянии Вашингтона и Пекина. Как добавил Франкенберг, слабость её кроется в неспособности действовать самостоятельно. Он уверен, что европейцы должны объединиться вокруг ФРГ и не бежать за помощью США при первой же угрозе.