Бузова в Новый год рассказала о новой семье отца

Ольга Бузова в ожидании Нового года © Instagram / buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила подписчикам, что решила встретить Новый год в одиночестве, однако вскоре отправилась в гости к актрисе Наталье Рудовой. Изначально в "Инстаграме" звезда призналась, что осталась дома, и это её ничуть не расстроило. По словам экс-участницы "Дома-2", на такие праздники должна собираться вся семья, а она и сама осталась без мужа, и родители у неё развелись.

"Я решила остаться дома. Возможно, так должно было случиться. Мне от этого не грустно. У меня есть большое количество друзей, семья. Мамочка, которая благодаря моему подарку сейчас отдыхает. Папа любимый со своей новой семьёй, который поедет на праздники в шикарное место. Все счастливы и здоровы — для меня это самое главное", — поделилась Бузова с фанатами.

Впрочем, певица находится в хороших отношениях с новой пассией отца. Они иногда вместе проводят время, а папа Бузовой даже приводит возлюбленную на концерты дочери.