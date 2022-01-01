Бузова в Новый год рассказала о новой семье отца
Самое главное — все счастливы и здоровы, заметила звезда.
Ольга Бузова © Instagram / buzova86
Ольга Бузова в ожидании Нового года © Instagram / buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила подписчикам, что решила встретить Новый год в одиночестве, однако вскоре отправилась в гости к актрисе Наталье Рудовой. Изначально в "Инстаграме" звезда призналась, что осталась дома, и это её ничуть не расстроило. По словам экс-участницы "Дома-2", на такие праздники должна собираться вся семья, а она и сама осталась без мужа, и родители у неё развелись.
"Я решила остаться дома. Возможно, так должно было случиться. Мне от этого не грустно. У меня есть большое количество друзей, семья. Мамочка, которая благодаря моему подарку сейчас отдыхает. Папа любимый со своей новой семьёй, который поедет на праздники в шикарное место. Все счастливы и здоровы — для меня это самое главное", — поделилась Бузова с фанатами.
Впрочем, певица находится в хороших отношениях с новой пассией отца. Они иногда вместе проводят время, а папа Бузовой даже приводит возлюбленную на концерты дочери.
Ранее Ольга Бузова публично посмеялась над экс-мужем Дмитрием Тарасовым. Она обратилась к нему со сцены на вручении премии канала FashionTV, узнав, что он в зале. "Он машет с галёрки… Как всегда", — сказала она и предложила любоваться собой и кусать локти, раздумывая над тем, кого он потерял. В ответ Тарасов пожелал артистке найти любовь такой же силы, как у него с новой супругой Анастасией.
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