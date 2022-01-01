Украинская певица Ани Лорак призналась, что обожает певца Сергея Лазарева. Об этом она сказала, отвечая на вопрос о слухах, в которых приписывают этим звёздам роман. Исполнительница дала интервью белорусскому телеканалу СТВ.

"Ой, я обожаю Серёжку. Не буду ни опровергать, ни подтверждать", — сказала Лорак на призыв развеять слухи и сомнения у поклонников двух звёзд.

Певица предложила оставить "некую интригу". Тогда журналистка спросила о роли, которую в жизни Лорак играет дружба с Филиппом Киркоровым. Здесь уже исполнительница позволила себе высказаться куда шире: назвала "короля российской эстрады" особенным для себя человеком.

"Потому что он крёстный моей дочери и, конечно же, мой большой друг. Мы прошли путь, уже около 15 лет нашей дружбе, с Евровидения 2008 года. Но до этого мы ещё были знакомы. Это как брат, как отношения с родственником, потому что Филипп — тот человек, который первым протянул мне руку дружбы и поддержки", — сказала Лорак.

По её словам, Киркоров её поддерживает, "даже просто вытаскивает". Она отметила, что важно иметь друзей, которые могут развеселить и всегда сказать какие-то нужные слова.