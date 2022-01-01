Французы в новогоднюю ночь сожгли 874 авто
Безопасность жителей республики и туристов обеспечивали более 95 тысяч жандармов. Порядка 380 человек взяты под стражу.
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Во Франции в ночь на 1 января хулиганы сожгли 874 автомобиля, сообщил в посте в "Твиттере" министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он отметил снижение числа сожжённых машин в сравнении с предыдущими годами. Так, в 2019-м в новогоднюю ночь было подожжено свыше 1316 авто.
"Снижается число случаев нападения на сотрудников полиции", — указал глава МВД.
Дарманен добавил, что минувшей ночью стражи порядка задержали более 440 человек, из которых около 380 взяли под стражу. Он также поблагодарил патрулировавших улицы полицейских и жандармов.
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