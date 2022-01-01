Метеоролог Леус заявил, что декабрь 2021 года в Питере стал самым холодным за девять лет
Ушедший месяц попал в пятёрку самых холодных в XXI веке. В Северной столице средняя температура воздуха была ниже климатической нормы на пять градусов.
Зимний Петербург © Pixabay
Декабрь 2021-го в Санкт-Петербурге со средней температурой воздуха минус 7,5 градуса оказался самым холодным за последние девять лет. Об этом написал в посте в "Фейсбуке" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Как указал специалист, средняя температура была ниже климатической нормы на пять градусов, а холоднее всего было 26 декабря — столбики термометров опустились до отметки в минус 23,1 градуса.
"В этот день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 14 градусов! А самый тёплый день наблюдался 16 декабря, тогда воздух прогрелся до +3,1 градуса", — заметил Леус.
Норма по осадкам в минувшем декабре была выполнена практически со стопроцентной точностью. В Северной столице выпало 52 мм небесной влаги, что на 1% больше положенного. Интересно, что только что начавшийся январь уже успел обновить достижение зимы 2021–2022 по высоте снежного покрова. На питерской метеостанции сегодняшним утром он достиг 32 сантиметров.
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