Запасы газа на Украине упали на 43% за год
Глава "Газпрома" отмечал, что соседняя страна уже оказалась в зоне исторически минимальных объёмов топлива в подземных хранилищах.
Фото © Укртрансгаз
На Украине на 1 января этого года в подземных хранилищах газа осталось 13,517 миллиарда кубометров. Это на 43% ниже, чем ровного год назад. Это следует из данных на сайте компании – оператора этих резервуаров "Укртрансгаз".
Отмечается, что заполненность подземных хранилищ газа сейчас в республике составляет 43,7%. Свободные мощности ПГХ составляют 16,452 миллиарда кубометров.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что 24 декабря соседняя страна вошла "в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах". По его словам, Россия к тому моменту уже исполнила свои обязательства по транзиту голубого топлива через эту республику.
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