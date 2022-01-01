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Запасы газа на Украине упали на 43% за год

Глава "Газпрома" отмечал, что соседняя страна уже оказалась в зоне исторически минимальных объёмов топлива в подземных хранилищах.

1 января, 12:58
<p>Фото © Укртрансгаз</p>

Фото © Укртрансгаз

На Украине на 1 января этого года в подземных хранилищах газа осталось 13,517 миллиарда кубометров. Это на 43% ниже, чем ровного год назад. Это следует из данных на сайте компании – оператора этих резервуаров "Укртрансгаз".

Отмечается, что заполненность подземных хранилищ газа сейчас в республике составляет 43,7%. Свободные мощности ПГХ составляют 16,452 миллиарда кубометров.

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Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что 24 декабря соседняя страна вошла "в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах". По его словам, Россия к тому моменту уже исполнила свои обязательства по транзиту голубого топлива через эту республику.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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