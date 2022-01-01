Россиянка Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"
Её результат составил 2 минуты 36,41 секунды. Второй через 0,32 секунды пришла спортсменка из Швеции Юханна Хагстрём.
Татьяна Непряева © Федерация лыжных гонок России
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски". Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.
Результат Непряевой составил 2 минуты 36,41 секунды. Второй пришла спортсменка из Швеции Юханна Хагстрём — она отстала от Непряевой всего на 0,32 секунды. Ещё через 0,86 секунды к финишу подоспела финка Йоханна Матинтало, получившая в результате третье место.
Многодневка "Тур де ски" проходит с 28 декабря по 4 января. Действующим её победителем является россиянин Александр Большунов. Лайф сообщал, что он в свой день рождения пришёл вторым в масс-старте.
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