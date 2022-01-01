Россиянка Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"

Результат Непряевой составил 2 минуты 36,41 секунды. Второй пришла спортсменка из Швеции Юханна Хагстрём — она отстала от Непряевой всего на 0,32 секунды. Ещё через 0,86 секунды к финишу подоспела финка Йоханна Матинтало, получившая в результате третье место.