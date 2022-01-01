На 53-м году жизни умер трёхкратный призёр ОИ волейболист Вадим Хамутцких

31 декабря 2021-го не стало советского и российского волейболиста и тренера Вадима Хамутцких. О смерти трёхкратного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России сообщила пресс-служба белгородского волейбольного клуба "Белогорье".

Хамутцких было 52 года, причины его смерти не уточняются. Информации о дате и месте прощания и похорон пока нет.

"Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола", — указали представители "Белогорья".

Хамутцких долгое время защищал цвета сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призёром Олимпийских игр 2000, 2004 и 2008 годов.