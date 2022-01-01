Приёмный отец Дани Милохина спас мужчину на пожаре

На Кубани приёмный отец тиктокера Дани Милохина спас мужчину на пожаре, сообщает kp.ru. Дмитрий Тюленев работает в пожарной части, на этот раз ему пришлось помогать соседу.

По рассказам очевидцев, глубокой ночью загорелся один из частных домов. Дым стал подниматься над строением, из окон вылетали языки пламени. Пожаром был охвачен весь дом, соседний с ним сарай был в дыму. Площадь возгорания составила 70 квадратов. Тюленев решил лично проверить, есть ли в помещениях люди.

"В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий Тюленев обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей", — приводит издание слова спасателей.

Известно, что хозяину дома стало плохо из-за дыма. В срочном порядке его вывели на улицу, после чего оказали помощь. Дмитрий Тюленев скромничает и не считает, что совершил подвиг.

"Это же моя работа, мой долг", — говорит приёмный отец блогера.