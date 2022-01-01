Тренер Бородавко поделился эмоциями после победы Непряевой в спринте на "Тур де Ски"
Спортсменка в финале прошла дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 36,41 секунды.
Наталья Непряева. Фото © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore
В тренерском штабе рассказали об эмоциях после победы россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем в рамках четвёртой многодневки "Тур де Ски". А также отметили, что спортсменка чувствует себя замечательно.
"Она хорошо себя чувствует, поскольку выиграла. Хорошие эмоции. И всё хорошо. Мы сейчас в Германии, в Оберстдорфе", — пояснил тренер лыжницы Юрий Бородавко в интервью телеканалу "Звезда".
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем в рамках "Тур де Ски". Спортсменка в финале прошла дистанцию 1,2 километра за 2 минуты 36,41 секунды. А ранее россиянин Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом. Напомним, соревнования проходят в Оберстдорфе и продлятся до 4 января.
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