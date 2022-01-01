Тренер Бородавко поделился эмоциями после победы Непряевой в спринте на "Тур де Ски"

В тренерском штабе рассказали об эмоциях после победы россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем в рамках четвёртой многодневки "Тур де Ски". А также отметили, что спортсменка чувствует себя замечательно.

"Она хорошо себя чувствует, поскольку выиграла. Хорошие эмоции. И всё хорошо. Мы сейчас в Германии, в Оберстдорфе", — пояснил тренер лыжницы Юрий Бородавко в интервью телеканалу "Звезда".