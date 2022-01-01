Тренер Шипулин назвал причину смерти легенды волейбола Вадима Хамутцких

"У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его. Замечательный парень был, все мы его любили, весь город (Белгород. — Прим. Лайфа), вся страна. Царствие ему небесное. Похороны Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде", — приводит слова Шипулина РИА "Новости".