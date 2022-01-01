Тренер Шипулин назвал причину смерти легенды волейбола Вадима Хамутцких
Именитый спортсмен ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Похороны состоятся 4 января в Белгороде.
Вадим Хамутцких © belogorievolley.ru
Бывший директор и экс-главный тренер "Белогорья" Геннадий Шипулин сообщил, что знаменитый волейболист Вадим Хамутцких скончался из-за остановки сердца.
"У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его. Замечательный парень был, все мы его любили, весь город (Белгород. — Прим. Лайфа), вся страна. Царствие ему небесное. Похороны Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде", — приводит слова Шипулина РИА "Новости".
Напомним, 1 января стало известно, что Вадим Хамутцких ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Спортсмен долгое время защищал цвета сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призёром Олимпийских игр 2000, 2004 и 2008 годов.
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