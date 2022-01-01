Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Абелина

Абелин занимал должность помощника секретаря Совбеза с декабря 2016 года. 1 января 2022 года ему исполнилось 62 года. В 1981 году Абелин окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Затем отслужил в армии и работал Госплане РСФСР и Госкомэкономики РСФСР. После этого Абелин занимал различные должности в Минэкономики России, Экономическом управлении Президента и Экспертном управлении Президента (референт и замначальника управления). Абелин является Действительным государственным советником Российской Федерации II класса, удостоен ордена Почёта, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и других наград.