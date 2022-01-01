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Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Абелина

Чиновник работал на этом посту с декабря 2016 года. Ранее он был референтом и заместителем начальника Экспертного управления Президента РФ.

1 января, 19:14
<p>Александр Абелин © <a href="http://www.scrf.gov.ru/about/leadership/Abelin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">scrf.gov.ru</a></p>

Александр Абелин © scrf.gov.ru

Президент России Владимир Путин освободил должности помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Абелина. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в документе.

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Абелин занимал должность помощника секретаря Совбеза с декабря 2016 года. 1 января 2022 года ему исполнилось 62 года. В 1981 году Абелин окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Затем отслужил в армии и работал Госплане РСФСР и Госкомэкономики РСФСР. После этого Абелин занимал различные должности в Минэкономики России, Экономическом управлении Президента и Экспертном управлении Президента (референт и замначальника управления). Абелин является Действительным государственным советником Российской Федерации II класса, удостоен ордена Почёта, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и других наград.

Ранее сообщалось, что Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко замглавы МВД России. С 1 ноября 2008 года он руководил главным управлением МВД по Волгоградской области. Награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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