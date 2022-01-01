В Нижневартовске два человека погибли при столкновении "лексуса" и вахтового автобуса
Ещё двое взрослых и ребёнок пострадали. Школьник находится в больнице, его состояние критическое.
На месте аварии © Telegram / justnow_nv
Кадры с места аварии © Telegram / justnow_nv
В Нижневартовске "лексус" столкнулся с автобусом, перевозившим вахтовиков. В результате погибли два человека, по предварительным данным, водитель и пассажир легковушки. В телеграм-канале "Нижневартовск сейчас" опубликовано видео с места аварии.
Там же указано, что в ДТП пострадали трое, в том числе девятилетний ребёнок. Школьник госпитализирован в критическом состоянии. В автобусе ехали пять человек и водитель, они травм не получили.
Лайф писал, что в ДТП в Адыгее погибли двое взрослых и трёхлетний ребёнок. Ещё несколько человек пострадали.
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