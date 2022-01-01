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Народная милиция ЛНР заявила о контроле украинскими силовиками здания школы в Донбассе

Как уточняется, военнослужащие ВСУ оборудовали в образовательном учреждении в селе Валуйском оперативный штаб.

1 января, 17:46
<p>Вооружённые силы Украины © ТАСС / AP</p>

Вооружённые силы Украины © ТАСС / AP

Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйском в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Военнослужащие вооружённых формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", — уточнил он.

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Как добавил Филипоненко, военнослужащие ВСУ оборудовали в здании образовательного учреждения оперативный штаб.

Ранее в ЛНР заявили о похищении украинскими диверсантами сотрудника народной милиции. Отмечалось, что против военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие для того, чтобы заставить дать ложные показания.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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