Народная милиция ЛНР заявила о контроле украинскими силовиками здания школы в Донбассе

Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйском в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили о похищении украинскими диверсантами сотрудника народной милиции. Отмечалось, что против военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие для того, чтобы заставить дать ложные показания.