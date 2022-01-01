Народная милиция ЛНР заявила о контроле украинскими силовиками здания школы в Донбассе
Как уточняется, военнослужащие ВСУ оборудовали в образовательном учреждении в селе Валуйском оперативный штаб.
Вооружённые силы Украины © ТАСС / AP
Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйском в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
"Военнослужащие вооружённых формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", — уточнил он.
Как добавил Филипоненко, военнослужащие ВСУ оборудовали в здании образовательного учреждения оперативный штаб.
Ранее в ЛНР заявили о похищении украинскими диверсантами сотрудника народной милиции. Отмечалось, что против военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие для того, чтобы заставить дать ложные показания.
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