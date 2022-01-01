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В Химках подросток лишился пальца после взрыва петарды в руках

Кроме того, мальчик получил травмы лица. Его доставили в одну из столичных больниц.

1 января, 17:34

Фото © ТАСС / Мудрац Александра

В подмосковных Химках петарда взорвалась в руках у 15-летнего подростка. Прокуратура начала проверку: предстоит выяснить, где и когда была куплена пиротехника, а также насколько правильно использовалась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в руках у 15-летнего подростка взорвалась петарда. В результате чего он госпитализирован", говорится в релизе, размещённом в телеграм-канале.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Ему ампутировали один палец, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник. Осколками после взрыва мальчику травмировало лицо. Об этом рассказала агентству представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

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Ранее Лайф писал, что самодельный фейерверк взорвался на кухне одной из квартир в Москве. Пострадавшим оказался 28-летний мужчина. Он же ранее и смастерил петарду, заказав необходимые компоненты по почте. У потерпевшего сильно пострадали руки и голова.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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