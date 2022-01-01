В Химках подросток лишился пальца после взрыва петарды в руках

В подмосковных Химках петарда взорвалась в руках у 15-летнего подростка. Прокуратура начала проверку: предстоит выяснить, где и когда была куплена пиротехника, а также насколько правильно использовалась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в руках у 15-летнего подростка взорвалась петарда. В результате чего он госпитализирован", — говорится в релизе, размещённом в телеграм-канале.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Ему ампутировали один палец, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник. Осколками после взрыва мальчику травмировало лицо. Об этом рассказала агентству представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.