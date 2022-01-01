В Химках подросток лишился пальца после взрыва петарды в руках
Кроме того, мальчик получил травмы лица. Его доставили в одну из столичных больниц.
Фото © ТАСС / Мудрац Александра
В подмосковных Химках петарда взорвалась в руках у 15-летнего подростка. Прокуратура начала проверку: предстоит выяснить, где и когда была куплена пиротехника, а также насколько правильно использовалась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По предварительной информации, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в руках у 15-летнего подростка взорвалась петарда. В результате чего он госпитализирован", — говорится в релизе, размещённом в телеграм-канале.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Ему ампутировали один палец, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник. Осколками после взрыва мальчику травмировало лицо. Об этом рассказала агентству представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
Ранее Лайф писал, что самодельный фейерверк взорвался на кухне одной из квартир в Москве. Пострадавшим оказался 28-летний мужчина. Он же ранее и смастерил петарду, заказав необходимые компоненты по почте. У потерпевшего сильно пострадали руки и голова.
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