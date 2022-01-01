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В Москве на главных уличных экранах показали новогодний концерт от "ВКонтакте"

Зрители шоу во время эфира могут получить уникальные стикеры — для этого нужно поймать буквы для кодового слова и отправить его чат-боту.

1 января, 16:53

Скриншот видео © LIFE

Экран кинотеатра "Октябрь" в Москве. Видео © Предоставлено Лайфу

В Москве на главных уличных экранах прямо в эти минуты можно увидеть шоу "STAR Трек: Новый год "ВКонтакте". Его крутят на фасадах кинотеатра "Октябрь" и гостиницы "Космос", а также на Таганской площади. На сцену уже вышел Сергей Шнуров с новым проектом "Зоя".

Для зрителей сегодня поют HammAli & Navai, чья "Птичка" стала треком года в сервисе "VK Музыка", а также рэпер Big Baby Tape — релиз Bandana I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов в соцсети. В эфире уже прозвучали хиты группы "Руки вверх!".

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Как писал Лайф, шоу ведут Владимир Маркони и Алла Михеева. Мероприятие началось в 17:00, посмотреть его можно в паблике "Официальные страницы "ВКонтакте". Зрители шоу могут получить уникальные стикеры — для этого нужно поймать буквы для кодового слова и отправить его чат-боту.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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