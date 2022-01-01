Путин наградил врачей за вклад в борьбу с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, которую они проявили при исполнении профессионального долга. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, 18 врачей и медработников из Московской области и Удмуртии награждены орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены девять специалистов из Москвы, ещё 36 врачей из Москвы, Московской области президент наградил медалью Луки Крымского.

Орден Пирогова учреждён в честь великого врача и учёного, основателя военной хирургии Николая Пирогова, а медаль Луки Крымского — в честь врача, святителя и подвижника архиепископа Луки. Эти награды вручают за высокий профессионализм, самоотверженность и милосердие.