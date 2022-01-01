Публицист Грабовский заявил о правах Украины на Кубань и ещё три российских региона

Публицист Сергей Грабовский в статье в журнале "День" объявил части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, а также Кубань украинскими. Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что русскоязычных выдавливают с исторических территорий, он выдвинул Москве претензии, возмутившись молчанием Киева.

Автор статьи заявил, сославшись на неназванные европейские карты, что в XVIII веке России якобы не существовало, в то время как Украина была. Русское государство на данных схемах называлось Московией. Это наименование употреблялось на Западе вплоть до периода правления императора Петра I, и уже позднее европейцы от него отказались.

Далее публицист напомнил о провозглашении в 1917-м Украинской Народной Республики, её граница на картах 1918 года отличалась от рубежей современной Незалежной.

"В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области. — Прим. Лайфа). То есть она уходит за Дон. Часть же нынешнего Донбасса действительно находилась за пределами Украины", — указал Грабовский, добавив также, что в начале XX века в состав Украины хотела войти Кубань.

Все вышеперечисленные территории он назвал исторически украинскими.