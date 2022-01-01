Американский портал 19Fortyfive назвал 5 образцов смертоносного вооружения России

Мощь России основывается в том числе на ядерном вооружении, страна развивает свою военную силу, добавляя новые и модернизируя существующие образцы оружия. Это отметил военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и офицер США в отставке Брент Иствуд. Он предложил читателям пять примеров мощного вооружения России.

На первое место Иствуд поставил беспилотник "Посейдон" — проект российской подводной лодки с ядерной установкой. Как он отметил, она может быть нацелена на любое побережье Соединённых Штатов, а способность медленно приближаться весьма затруднит её обнаружение.

Затем автор статьи упомянул зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", способный уничтожать не только самолёты и беспилотники, но также крылатые и баллистические ракеты противника, причём на расстоянии до 400 километров.

Также опасным Иствуд счёл российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". У него две 30-миллиметровые пушки и 12 управляемых ракет класса "земля – воздух", он способен противостоять высокоточным боеприпасам. Модернизированная версия обладает улучшенным радаром.

Не смог не упомянуть Иствуд и ракетные комплексы "Ярс", предназначенные для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Эти реактивные снаряды способны нести от трёх до шести боеголовок независимого наведения. Подготовка к запуску ракет занимает всего семь минут.

И, наконец, обозреватель рассказал об ударном вертолёте Ми-28НМ "Ночной охотник". Эта машина "вооружена до зубов". У неё есть 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые и обычные ракеты.