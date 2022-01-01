Град и снег в Хургаде 1 января 2022-го © Instagram / mustardos / olga_gidegypt

В египетском курортном городе Хургада, расположенном на побережье Красного моря, 1 января выпал снег, кроме того, прошёл град. Местные жители и туристы спешат поделиться кадрами в соцсетях. Они показывают ледяные горошины размером в пару сантиметров, некоторые достигают величины перепелиного яйца.

Балконы и террасы домов и отелей, а также автомобили оказались покрыты пеленой льда. При этом температура воздуха в городе около 20 градусов выше нуля.

"Это что-то неимоверное", — комментирует увиденное русскоязычная пользовательница "Инстаграма" с ником mustardos.

"Это мы с Юлей привезли, это мы", — говорит герой ролика, которым поделилась экскурсовод по имени Ольга.