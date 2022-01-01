Россияне привезли?: В Хургаде прошёл град и выпал снег
Некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца. Температура воздуха на популярном курорте около 20 градусов тепла.
Скриншот видео © Instagram / olga_gidegypt
Град и снег в Хургаде 1 января 2022-го © Instagram / mustardos / olga_gidegypt
В египетском курортном городе Хургада, расположенном на побережье Красного моря, 1 января выпал снег, кроме того, прошёл град. Местные жители и туристы спешат поделиться кадрами в соцсетях. Они показывают ледяные горошины размером в пару сантиметров, некоторые достигают величины перепелиного яйца.
Балконы и террасы домов и отелей, а также автомобили оказались покрыты пеленой льда. При этом температура воздуха в городе около 20 градусов выше нуля.
"Это что-то неимоверное", — комментирует увиденное русскоязычная пользовательница "Инстаграма" с ником mustardos.
"Это мы с Юлей привезли, это мы", — говорит герой ролика, которым поделилась экскурсовод по имени Ольга.
Ранее Лайф писал об ужесточении Египтом правил въезда для непривитых от ковида туристов. Вакцинированные "Спутником V" россияне по-прежнему могут въехать в эту африканскую страну спустя 14 дней после получения второго компонента вакцины.
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