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Россияне привезли?: В Хургаде прошёл град и выпал снег

Некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца. Температура воздуха на популярном курорте около 20 градусов тепла.

1 января, 14:47

Скриншот видео © Instagram / olga_gidegypt

Град и снег в Хургаде 1 января 2022-го © Instagram / mustardos / olga_gidegypt

В египетском курортном городе Хургада, расположенном на побережье Красного моря, 1 января выпал снег, кроме того, прошёл град. Местные жители и туристы спешат поделиться кадрами в соцсетях. Они показывают ледяные горошины размером в пару сантиметров, некоторые достигают величины перепелиного яйца.

Балконы и террасы домов и отелей, а также автомобили оказались покрыты пеленой льда. При этом температура воздуха в городе около 20 градусов выше нуля.

"Это что-то неимоверное", — комментирует увиденное русскоязычная пользовательница "Инстаграма" с ником mustardos.

"Это мы с Юлей привезли, это мы", — говорит герой ролика, которым поделилась экскурсовод по имени Ольга.

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Ранее Лайф писал об ужесточении Египтом правил въезда для непривитых от ковида туристов. Вакцинированные "Спутником V" россияне по-прежнему могут въехать в эту африканскую страну спустя 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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