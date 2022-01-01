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Два человека пострадали при взрыве мины в центре Кабула

Всё произошло недалеко от педагогического университета, информации о жертвах не поступало.

1 января, 15:13
<p>На месте взрыва в Кабуле © / <a href="https://twitter.com/AsvakaNews/status/1477249779147350017" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AsvakaNews</a></p>

На месте взрыва в Кабуле © / AsvakaNews

Взрыв прогремел в центре Кабула, сообщает Asvaka News Agency. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

По данным Pajhwok, два пешехода были ранены — на дороге подорвалась мина. Других подробностей не приводится.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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