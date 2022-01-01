Два человека пострадали при взрыве мины в центре Кабула
Всё произошло недалеко от педагогического университета, информации о жертвах не поступало.
На месте взрыва в Кабуле © / AsvakaNews
Взрыв прогремел в центре Кабула, сообщает Asvaka News Agency. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.
По данным Pajhwok, два пешехода были ранены — на дороге подорвалась мина. Других подробностей не приводится.
В декабре 2021-го самолёты Минобороны РФ доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза.
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