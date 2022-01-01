Власти ОАЭ с 10 января не выпустят граждан за границу без прививки от ковида

Не вакцинированные от коронавируса граждане ОАЭ не смогут покинуть страну начиная с 10 января. О запрете сообщило национальное информагентство WAM со ссылкой на МИД Эмиратов. Исключения сделаны только для тех, кто получил официальный медотвод или выезжает за рубеж на лечение, а также в "гуманитарных случаях". Не смогут пересечь границу и те, кто забыл вовремя ревакцинироваться.

"В координации с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям для всех граждан ОАЭ, не привитых по состоянию на 10 января вакцинами от CoViD-19, вводится запрет на поездки", — пишет агентство.

Такое решение власти ОАЭ приняли из-за большого числа новых случаев инфицирования в других странах. В самом арабском государстве за сутки с 30 по 31 декабря 2021-го заразились коронавирусом 2426 человек, двое скончались. А всего с начала пандемии число заболевших достигло 762 тысяч, умерло 2164 человека.