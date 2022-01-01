Власти ОАЭ с 10 января не выпустят граждан за границу без прививки от ковида
Под запрет не подпадут те, кто получит официальный отвод от вакцинации, и люди, следующие в другую страну на лечение.
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Не вакцинированные от коронавируса граждане ОАЭ не смогут покинуть страну начиная с 10 января. О запрете сообщило национальное информагентство WAM со ссылкой на МИД Эмиратов. Исключения сделаны только для тех, кто получил официальный медотвод или выезжает за рубеж на лечение, а также в "гуманитарных случаях". Не смогут пересечь границу и те, кто забыл вовремя ревакцинироваться.
"В координации с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям для всех граждан ОАЭ, не привитых по состоянию на 10 января вакцинами от CoViD-19, вводится запрет на поездки", — пишет агентство.
Такое решение власти ОАЭ приняли из-за большого числа новых случаев инфицирования в других странах. В самом арабском государстве за сутки с 30 по 31 декабря 2021-го заразились коронавирусом 2426 человек, двое скончались. А всего с начала пандемии число заболевших достигло 762 тысяч, умерло 2164 человека.
Ранее Лайф писал, что ОАЭ закупили российских вакцин на 126 миллионов долларов. Тем самым страна заняла третью строчку по объёмам закупок. Больше всего отечественных вакцин купили Мексика и Аргентина.
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