Сокращённым на работе предпенсионерам разрешили выйти на пенсию досрочно

С 1 января 2022 года россияне, которых уволили из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Это следует из закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше", — подчёркивается в документе, который опубликован на сайте Кремля.

При этом обязательными условиями для более раннего выхода на пенсию являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.

По документу, досрочно выйти на пенсию безработному предпенсионеру может предложить служба занятости. В таком случае досрочную пенсию будут выплачивать со дня получения предложения до начала выплаты страховой пенсии по старости. К досрочной пенсии может быть прибавлена пенсия за выслугу лет.