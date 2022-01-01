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Сокращённым на работе предпенсионерам разрешили выйти на пенсию досрочно

Обязательными условиями для этого являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника.

1 января, 18:08

Пенсионное удостоверение © ТАСС / Артём Геодакян

С 1 января 2022 года россияне, которых уволили из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Это следует из закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше", — подчёркивается в документе, который опубликован на сайте Кремля.

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При этом обязательными условиями для более раннего выхода на пенсию являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.

По документу, досрочно выйти на пенсию безработному предпенсионеру может предложить служба занятости. В таком случае досрочную пенсию будут выплачивать со дня получения предложения до начала выплаты страховой пенсии по старости. К досрочной пенсии может быть прибавлена пенсия за выслугу лет.

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Как сообщал Лайф, в России с 1 января проиндексировали страховые пенсии по старости на 5,9%, а пенсии по инвалидности теперь будут выдаваться в беззаявительном порядке.

А ранее в Пенсионном фонде рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в размере 25%. Обращаться в отделение при этом не потребуется — деньги начислят автоматически. Также Лайф рассказывал, что представитель ПФР Марина Тарасова напомнила условия назначения пенсии в 2022 году.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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