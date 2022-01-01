"Оскверняет память жертв холокоста": Посольство Израиля на Украине осудило факельное шествие в честь Бандеры в Киеве
Дипмиссия потребовала провести расследование проявлений антисемитизма, которые имели место во время марша.
Факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Бандеры в Киеве © ТАСС / Анна Марченко
Израиль осуждает марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, который состоялся 1 января в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства страны.
"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста на Украине", — говорится в сообщении
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Израиль потребовал провести расследование проявлений антисемитизма, которые имели место во время марша. В посольстве напомнили, что в 2021 году на Украине приняли закон о борьбе с антисемитизмом. Согласно нему, за отрицание факта холокоста и высказывания, осуждающие евреев, грозит наказание.
Напомним, 1 января в Киеве националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Бандеры — одного из главных инициаторов создания боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Участники мероприятия дошли до Офиса президента Украины. Собравшиеся выкрикивали различные лозунги, несли флаги Незалежной и праворадикальных движений, портреты идейного лидера. По данным полиции, в марше приняло участие около 3,5 тысячи человек.
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