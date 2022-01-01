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"Оскверняет память жертв холокоста": Посольство Израиля на Украине осудило факельное шествие в честь Бандеры в Киеве

Дипмиссия потребовала провести расследование проявлений антисемитизма, которые имели место во время марша.

1 января, 20:51

Факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Бандеры в Киеве © ТАСС / Анна Марченко

Израиль осуждает марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, который состоялся 1 января в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства страны.

"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста на Украине", — говорится в сообщении

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Израиль потребовал провести расследование проявлений антисемитизма, которые имели место во время марша. В посольстве напомнили, что в 2021 году на Украине приняли закон о борьбе с антисемитизмом. Согласно нему, за отрицание факта холокоста и высказывания, осуждающие евреев, грозит наказание.

Напомним, 1 января в Киеве националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Бандеры — одного из главных инициаторов создания боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Участники мероприятия дошли до Офиса президента Украины. Собравшиеся выкрикивали различные лозунги, несли флаги Незалежной и праворадикальных движений, портреты идейного лидера. По данным полиции, в марше приняло участие около 3,5 тысячи человек.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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