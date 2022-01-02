Летевший из Москвы в Челябинск самолёт экстренно вернулся в Шереметьево

Направлявшийся из Москвы в Челябинск самолёт экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности бортового компьютера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолёт SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера", — сказал источник.

Отмечается, что перед посадкой лайнер сделал девять кругов недалеко от воздушной гавани, чтобы выработать топливо. Посадка прошла благополучно.