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Летевший из Москвы в Челябинск самолёт экстренно вернулся в Шереметьево

Перед посадкой лайнер сделал девять кругов недалеко от воздушной гавани, чтобы выработать топливо.

1 января, 22:24

Аэропорт Шереметьево © ТАСС / Сергей Савостьянов

Направлявшийся из Москвы в Челябинск самолёт экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности бортового компьютера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолёт SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера", — сказал источник.

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Отмечается, что перед посадкой лайнер сделал девять кругов недалеко от воздушной гавани, чтобы выработать топливо. Посадка прошла благополучно.

Ранее Лайф рассказывал, как в аэропорту Ижевска у прилетевшего из Москвы "суперджета" отказал реверс двигателя.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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