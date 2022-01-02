Обрушившаяся на Египет непогода привела к гибели трёх человек

Три человека погибли в Египте в результате происшествий, спровоцированных непогодой. Об этом сообщили в Минздраве страны.

По словам официального представителя ведомства Хусама Абдель Гаффара, один мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Ещё один человек стал жертвой аварии на скользкой дороге. А в Александрии после сильного дождя рухнул двухэтажный дом, из-под завалов извлекли одного погибшего.

В шести провинциях страны в связи с непогодой отменили занятия в школах, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает портал Al Youm As Sabi, атмосферный фронт вызвал проливные дожди и сильные туманы в большинстве районов Египта.

Учёба в школах отменена в воскресенье, которое станет первым рабочим днём после официального новогоднего выходного. Также повсеместно усилены меры безопасности.