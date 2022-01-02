Обрушившаяся на Египет непогода привела к гибели трёх человек
Один мужчина погиб от удара током. Ещё один человек стал жертвой аварии на скользкой дороге, а тело третьего извлекли из-под завалов рухнувшего дома.
Непогода обрушилась на Хургаду 1 января 2022-го. Кадр из видео © Instagram / olga_gidegypt
Три человека погибли в Египте в результате происшествий, спровоцированных непогодой. Об этом сообщили в Минздраве страны.
По словам официального представителя ведомства Хусама Абдель Гаффара, один мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Ещё один человек стал жертвой аварии на скользкой дороге. А в Александрии после сильного дождя рухнул двухэтажный дом, из-под завалов извлекли одного погибшего.
В шести провинциях страны в связи с непогодой отменили занятия в школах, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает портал Al Youm As Sabi, атмосферный фронт вызвал проливные дожди и сильные туманы в большинстве районов Египта.
Учёба в школах отменена в воскресенье, которое станет первым рабочим днём после официального новогоднего выходного. Также повсеместно усилены меры безопасности.
Напомним, 1 января в египетском курортном городе Хургада, расположенном на побережье Красного моря, выпал снег, а также прошёл град. Местные жители и туристы публикуют в Сети кадры, на которых видны ледяные горошины размером в пару сантиметров, некоторые достигают величины перепелиного яйца. Балконы и террасы домов и отелей, а также автомобили оказались покрыты пеленой льда. Однако температура воздуха в городе около 20 градусов выше нуля. Непогода в Египте, как ожидается, продлится до конца недели.
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