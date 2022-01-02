Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Москвы выросла на 1 рубль

В Москве со 2 января изменился ряд цен на билеты для проезда в общественном транспорте. Как подчёркивалось ранее, в прошедшем году затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие заметно увеличились, к примеру у метро рост составил 13%, а у наземного транспорта — 15,8%, поэтому в столице вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год.

Так, стоимость поездки по билету "Единый" выросла всего на 1 рубль и теперь составляет 61 рубль. На такую же сумму изменилась и цена билета на две поездки, составив 122 рубля. Стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелёк") повысилась на четыре рубля.

Не изменилась стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 рублей) и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменялась, но стоимость одной поездки в среднем изменилась только чуть больше чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение десяти дней после покупки. Кроме того, появились новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней стоимостью 3720 рублей и 14 тысяч рублей соответственно. Ещё одно приятное нововведение коснётся билетов для школьников и студентов: с 1 мая они будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения, что сэкономит время и деньги для более одного миллиона юных пассажиров.