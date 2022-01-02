При попытке побега из тюрьмы в Гаити убиты не менее 10 заключённых
Восемь преступников были ликвидированы на месте, ещё двое скончались в больнице. Также в результате происшествия получили ранения четверо полицейских.
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При попытке побега из тюрьмы Круа-де-Буке, расположенной на востоке столицы Гаити — Порт-о-Пренса, убиты минимум десять заключённых. Об этом сообщает новостной портал Haiti 24.
Восемь преступников были ликвидированы на месте, ещё двое скончались в больнице. Также в результате происшествия получили ранения четверо полицейских.
При попытке побега заключённые подожгли столовую и склад тюрьмы. В настоящий момент ситуация в учреждении взята под контроль. Правоохранители изъяли несколько единиц огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что сбежавших из волгоградской колонии заключённых поймали в Ростовской области. Молодые люди попались на проверке документов у водителя, который вёз их по соседнему региону.
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