При попытке побега из тюрьмы в Гаити убиты не менее 10 заключённых

При попытке побега из тюрьмы Круа-де-Буке, расположенной на востоке столицы Гаити — Порт-о-Пренса, убиты минимум десять заключённых. Об этом сообщает новостной портал Haiti 24.

Восемь преступников были ликвидированы на месте, ещё двое скончались в больнице. Также в результате происшествия получили ранения четверо полицейских.

При попытке побега заключённые подожгли столовую и склад тюрьмы. В настоящий момент ситуация в учреждении взята под контроль. Правоохранители изъяли несколько единиц огнестрельного оружия.