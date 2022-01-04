Пластический хирург Левин объяснил феномен братьев Богдановых, умерших с разницей в 6 дней
Врач пояснил, что их эстетические операции и процедуры не могли давать какую-либо предрасположенность к смерти.
Фото © Instagram / bogdanoff
Пластический хирург Сергей Левин объяснил феномен братьев-близнецов Григория и Игоря Богдановых, которые недавно скончались от коронавируса с разницей всего в шесть дней.
По мнению врача, своей популярностью герои мема обязаны пластическим операциям. Они решились изменить черты лица с помощью имплантов и геля именно для того, чтобы снова привлечь внимание аудитории.
"Вставили себе в подбородки импланты, поэтому был эффект "угловатости". Возможно, мужчины добавили себе импланты и в скулы. Как мне видится, сверх имплантов также они увеличили себе скулы плотным гелем. Проделывали несколько процедур по увеличению верхних и нижних губ", — предположил специалист в беседе с МК.
Левин добавил, что на изменение черт лица Богдановых также повлияла ринопластика. Однако и об этом сложно судить, так как "на руках" только снимки братьев в молодости и в возрасте 72 лет, подчеркнул хирург. Вместе с тем врач пояснил, что эти эстетические операции и процедуры не могли давать какую-либо предрасположенность к смерти. То, что они умерли с такой разницей, он связал с тем, что близнецы были очень близки.
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Ранее стало известно, что второй из "мемных" близнецов, Игорь Богданов, умер через шесть дней после смерти своего брата Григория, который скончался 28 декабря 2021 года в одной из больниц Парижа.
Слава к французским братьям русского происхождения Игорю и Григорию пришла в 1970–1980-х годах, когда они начали вести популярные телепрограммы о космосе и научной фантастике. Проекты имели хорошие рейтинги, в том числе и из-за красивой внешности Богдановых. Однако в 90-х мужчины обратились к пластическому хирургу, количество имплантов и инъекций ботокса с тех пор только увеличивалось. В результате из-за необычной формы лица близнецов стали называть "людьми-кошками". Причём Богдановы отрицали, что делали пластические операции.
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