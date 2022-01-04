Пластический хирург Левин объяснил феномен братьев Богдановых, умерших с разницей в 6 дней

Пластический хирург Сергей Левин объяснил феномен братьев-близнецов Григория и Игоря Богдановых, которые недавно скончались от коронавируса с разницей всего в шесть дней.

По мнению врача, своей популярностью герои мема обязаны пластическим операциям. Они решились изменить черты лица с помощью имплантов и геля именно для того, чтобы снова привлечь внимание аудитории.

"Вставили себе в подбородки импланты, поэтому был эффект "угловатости". Возможно, мужчины добавили себе импланты и в скулы. Как мне видится, сверх имплантов также они увеличили себе скулы плотным гелем. Проделывали несколько процедур по увеличению верхних и нижних губ", — предположил специалист в беседе с МК.

Левин добавил, что на изменение черт лица Богдановых также повлияла ринопластика. Однако и об этом сложно судить, так как "на руках" только снимки братьев в молодости и в возрасте 72 лет, подчеркнул хирург. Вместе с тем врач пояснил, что эти эстетические операции и процедуры не могли давать какую-либо предрасположенность к смерти. То, что они умерли с такой разницей, он связал с тем, что близнецы были очень близки.