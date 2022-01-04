Новак сообщил о планах России восстановить уровень добычи нефти на 85%

Россия в феврале 2022 года восстановит объёмы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он напомнил, что экспортёры топлива договорились повысить добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

"Для России это означает, что мы к февралю выйдем примерно на 85% уже восстановления добычи от того максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года. То есть мы восстановим один миллион семьсот тысяч баррелей в сутки добычи из двух миллионов баррелей сокращённых", — уточнил вице-премьер РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Новак пояснил, что Москва продолжает полностью исполнять взятые на себя обязательства — в ноябре 2021 года Россия выполнила сделку на 97%.