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Новак сообщил о планах России восстановить уровень добычи нефти на 85%

По оценке зампредседателя правительства, страна выйдет на показатель в один миллион семьсот тысяч баррелей в сутки.

4 января, 17:16
<p>Александр Новак. Фото © <a href="https://www.facebook.com/Minenergo.Gov/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство энергетики Российской Федерации</a></p>

Александр Новак. Фото © Министерство энергетики Российской Федерации

Россия в феврале 2022 года восстановит объёмы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он напомнил, что экспортёры топлива договорились повысить добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

"Для России это означает, что мы к февралю выйдем примерно на 85% уже восстановления добычи от того максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года. То есть мы восстановим один миллион семьсот тысяч баррелей в сутки добычи из двух миллионов баррелей сокращённых", — уточнил вице-премьер РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Новак пояснил, что Москва продолжает полностью исполнять взятые на себя обязательства — в ноябре 2021 года Россия выполнила сделку на 97%.

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Ранее сегодня министры ОПЕК+ договорились об объёмах добычи нефти на февраль, утвердив рост на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание состоится 2 февраля. На нём планируется обсудить план по добыче нефти на март.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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