Министры ОПЕК+ договорились об объёмах добычи нефти на февраль
Следующее заседание состоится 2 февраля. На нём планируется обсудить план по добыче нефти на март.
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Министерская конференция ОПЕК+ приняла решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.
"Утвердили рост на 400 тыс. б/с", — сообщил собеседник агентства.
Также известно, что следующее заседание министров стран ОПЕК+ состоится 2 февраля. В ходе него министры стран соглашения планируют обсудить план по добыче нефти на март.
Ранее стало известно, что представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс назначен следующим генсеком ОПЕК. Он занимает должность заместителя управляющего директора по международному маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации.
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