Министры ОПЕК+ договорились об объёмах добычи нефти на февраль

Министерская конференция ОПЕК+ приняла решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.

"Утвердили рост на 400 тыс. б/с", — сообщил собеседник агентства.

Также известно, что следующее заседание министров стран ОПЕК+ состоится 2 февраля. В ходе него министры стран соглашения планируют обсудить план по добыче нефти на март.