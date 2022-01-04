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Министры ОПЕК+ договорились об объёмах добычи нефти на февраль

Следующее заседание состоится 2 февраля. На нём планируется обсудить план по добыче нефти на март.

4 января, 14:29
<p>Фото © <a href="https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/images/gallery/2010%20(3)_rdax_434x650.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OPEC</a> </p>

Фото © OPEC

Министерская конференция ОПЕК+ приняла решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.

"Утвердили рост на 400 тыс. б/с", — сообщил собеседник агентства.

Также известно, что следующее заседание министров стран ОПЕК+ состоится 2 февраля. В ходе него министры стран соглашения планируют обсудить план по добыче нефти на март.

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Ранее стало известно, что представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс назначен следующим генсеком ОПЕК. Он занимает должность заместителя управляющего директора по международному маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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